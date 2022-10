Intercettato dalla stampa locale a margine di un incontro al Comune di Salerno organizzato dal Villaggio di Esteban su sport e solidarietà, l'amministratore delegato della Salernitana Maurizio Milan analizza il momento della squadra, proiettandosi anche verso la sfida di domenica contro l'Inter: "La vittoria col Verona, seppur un po’ rocambolesca, con il grandissimo gol di un grande campione, ci permette di andare a Milano con un po’ più di distensione psicologica. Più che malumori, c’erano un po’ di tensione e nervosismo. Dopo l'Inter ci aspettano due incontri importanti. È un po’ prematuro per dire chi possa tornare in campo già a Milano ma ci sono dei giocatori importanti da ritrovare. Siamo abbastanza fiduciosi. I due scontri prima della pausa saranno fondamentali.”

Chiosa su Franck Ribery, che ha appena annunciato il ritiro: "È un grande campione e merita rispetto. Avrà un percorso di continuità nel club e capiremo nei prossimi giorni. Per adesso, semplicemente onore a Franck Ribery. C’è disponibilità totale da parte del club. Da calciatore, sceglierà lui in totale libertà su come voglia procedere", le parole riportate da Salernonotizie.it.