Autore del gol del momentaneo 1-1, Gianluca Mancini arriva ai microfoni d DAZN per commentare a caldo la sconfitta subita in rimonta dalla Roma contro l'Inter: "Brucia perché quando perdi non è una cosa positiva. Abbiamo perso contro l'Inter, ci sta essere arrabbiati ma siamo consapevoli di avere fatto la partita giusta. Davanti avevamo la squadra più forte del campionato, abbiamo fatto un primo tempo stupendo, dobbiamo rimproverarci quei 10' nella ripresa".

Cosa è cambiato con De Rossi?

"Dico la verità: il mister è preparato, ha portato le sue idee che noi abbiamo capito. Prima del suo arrivo le cose non stavano andando bene, stasera abbiamo messo in pratica ciò che ci chiede. Il 4-2 è un risultato pesante, l'Inter non ha rubato niente ma poteva starci il pari. Continuiamo così che i risultati arriveranno".

La cosa più facile e difficile del cambiamento tattico.

"Abbiamo dovuto capire in fretta, con la difesa a 3 siamo più aggressivi, a 4 serve ragionare più di reparto. Come ho detto molte volte, siamo abituati anche a 4".

Più difficile marcare Thuram o Lukaku in allenamento?

"Sono due giocatori fortissimi, Rom è tra i migliori al mondo, ha forza fisica, velocità e dentro l'area è micidiale. Anche Thuram è forte".

Il vostro è un gruppo di uomini?

"Sì, pensiamo alla Roma, a vincere tutte le partite. Ci abbiamo provato, è andata male, ma faremo meglio".