Manu Kone, centrocampista della Roma, ha parlato a DAZN in vista della sfida contro l'Inter "Momento importante a livello sportivo, lavoro per crescere ancora. In fase offensiva gioco con la mia mentalità e la mia presenza fisica, aiuterò la squadra e sarò a disposizione del collettivo. Faremo tutto il possibile per vincere la partita. Thuram? L'ho sentito ieri sera, non siamo entrati nella tematica. Siamo amici, ci conosciamo bene, sarà piacere ritrovarlo. Ma in campo non ci sono amici".