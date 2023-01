Prosegue la preparazione dell'Hellas Verona in vista della trasferta di Milano, dove sabato prossimo se la vedrà con l'Inter per la penultima giornata d'andata del campionato. Oggi, allo Sporting Center 'Paradiso' di Castelnuovo del Garda, i gialloblù si sono concentrati sul lavoro tattico per poi affrontare una partita a campo ridotto. Domani, venerdì 13 gennaio, è in programma la rifinitura tecnica.