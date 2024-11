Di Francesco, dopo il 3-2 in rimonta all'Udinese, prepara la dura sfida con l'Inter di domenica sera. Il tecnico del Venezia - come riferisce il Corsport - potrebbe riavere a disposizione Idzes e a fargli posto sarebbe Altare. Probabile anche il rientro di Sverko nei tre davanti a Stankovic. Per il resto, Yeboah e Busio alle spalle di Pohjanpalo nel 3-4-2-1. Assente solo Bjarkason.

PROBABILE VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Duncan, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Yeboah, Busio; Pohjanpalo.