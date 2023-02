Mattinata di lavoro per la Sampdoria, impegnata a Bogliasco nella preparazione alla sfida di lunedì sera con l’Inter. Sul campo 2 del Mugnaini, Dejan Stankovic e staff hanno puntato prevalentemente su esercitazioni tattiche e partitelle a tema. Singoli per Manuel De Luca e Simone Trimboli; soltanto terapie per Koray Günter, mentre Nicola Murru, influenzato, è rimasto a riposo. Proseguono i rispettivi percorsi di recupero Andrea Conti e Ignacio Pussetto. Domani pomeriggio, domenica, è in agenda una nuova seduta mattutina.