Dejan Stankovic pensa al cambio di modulo per la sfida contro l'Inter di lunedì sera. Questo, almeno, quanto filtra da casa Sampdoria. "L’idea è abbassare Alessandro Zanoli e Tommaso Augello in linea con Bram Nuytinck e Bruno Amione - ipotizzano i colleghi blucerchiati di Sampnews24.com -. Questa soluzione farebbe restare in panchina Jeison Murillo e Nicola Murru".