La convocazione di Abdelhamid Sabiri per Sampdoria-Inter è a forte rischio. Questo, almeno, quanto risulta ai colleghi di Repubblica, che raccontano un retroscena in casa blucerchiata: nelle ultime ore il marocchino, ceduto alla Fiorentina ma rimasto in prestito dopo il mercato invernale, è stato più volte ripreso da Dejan Stankovic per il suo approccio in allenamento. Un atteggiamento non conoscono che metterebbe in forse anche la sua presenza per il Monday Night del Marassi.