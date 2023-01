Per il derby di Supercoppa contro l'Inter, Pioli dovrebbe aver sciolto il dubbio al centro della difesa: secondo Gazzetta.it il tecnico del Milan ha scelto Kjaer , pronto a partire titolare al posto di Kalulu , affiancando Tomori al centro della difesa. Tra i pali ci sarà Tatarusanu , con Calabria e Theo Hernandez sugli esterni. Tonali e Bennacer saranno i due centrocampisti, poi spazio a Leao a sinistra con Giroud al centro dell'attacco.

"Sulla trequarti pochi dubbi - aggiunge la rosea -: Diaz dovrebbe partire dal 1’. De Ketelaere - 21 presenze e un assist in stagione - non gioca titolare dal poker del 25 ottobre contro la Dinamo Zagabria. Contro il Lecce è rimasto in panchina. Poche chance di vederlo titolare a Riad. L’ultimo ballottaggio è a destra, e resta ancora aperto. Saelemaekers o Messias? Pioli sembra orientato a schierare il belga, titolare nelle ultime tre partite. Appuntamento alle 20 di domani".