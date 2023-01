Dopo la settimana da dimenticare per il Milan, Stefano Pioli prepara i suoi alla supersfida di mercoledì contro l'Inter, valida per la finale di Supercoppa italiana. Ultimi nodi da sciogliere per l'allenatore rossonero in vista del derby che vale il primo titolo della stagione: il primo riguarda la difesa, nella fattispecie il centrale da affiancare a Tomori scrive la Gazzetta dello Sport che parla di idea Simon Kjaer, che insidia Kalulu. "Il resto della difesa dovrebbe essere confermato" si legge: Tatarusanu tra i pali, esterni Calabria e Theo Hernandez e la certezza Tomori. Nessun dubbio sul tandem di centrocampo Tonali-Bennacer, mentre un altro nodo da sciogliere è quello legato alla fascia destra della trequarti: ballottaggio Messias-Saelemakers.