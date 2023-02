Al pari dell'Inter, anche il Lecce ha cominciato oggi la sua preparazione in vista del match di domenica, in programma a San Siro alle ore 18. Al Deghi Sport Center di San Pietro in Lama, Marco Baroni ha diretto la seduta di allenamento odierna senza Lameck Banda, Marin Pongracic e Kastiot Dermaku, che ha iniziato l’attività riabilitativa. Il tecnico dei salentini, contro i nerazzurri, potrà contare nuovamente su Federico Di Francesco, che tornerà a disposizione dopo aver scontato il turno di squalifica, mentre dovrà rinunciare a Baschirotto che sarà fermato dal Giudice Sportivo.