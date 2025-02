Marco Baroni ha convocato 21 giocatori per la trasferta di Milano, dove stasera è in programma Inter-Lazio, gara secca che mette in palio la semifinale di Coppa Italia. In lista riecco Luca Pellegrini, mentre non compaiono i nomi degli indisponibili Dele-Bashiru, Castellanos, Patric, Hysaj e Matias Vecino:

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gigot, Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Guendouzi, Rovella;

Attaccanti: Dia, Ibrahimovic, Isaksen, Noslin, Pedro, Tchaouna, Zaccagni.