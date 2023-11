In casa Juventus il grande dubbio in vista del big match contro l'Inter è legato a Locatelli. Ieri il regista si è allenato nonostante la frattura alla costola ma, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, Allegri deciderà solo oggi se utilizzarlo dal 1' o no. L’alternativa è Miretti in cabina regia (al momento è favorito), mentre in attacco Vlahovic è in netto vantaggio su Kean per affiancare Chiesa.