La mossa tattica di Gasperini per provare a sorprendere l'Inter sarà Koopmeiners 'galleggiante' nel ruolo di trequartista pronto ad allargarsi a destra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, riferendo che al momento in casa Atalanta resta un solo dubbio: l'ultimo allenamento ha permesso di dare il via libera ad una nuova chance da titolare per Scalvini (acciaccato per una lombalgia), leggermente favorito su Toloi.

A completare la difesa, aggiunge il Corriere dello Sport, ci saranno Djimsiti e Kolasinac, mentre saranno ancora assenti El Bilal Tourè e Palomino. L'altro trequartista alle spalle di Scamacca sarà invece Lookman.