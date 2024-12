"Oggi come con la Lazio? L'obiettivo è questo, sappiamo che l'Inter è fortissima, ma vogliamo continuare dopo la vittoria do domenica". Così Simon Sohm, a DAZN, a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Parma.

Oggi è un banco di prova ancora più importante anche per te per crescere?

"Sì, certo, lo è per ognuno di noi. Sfidiamo giocatori fortissimi, vogliamo fare vedere che siamo forti anche noi".