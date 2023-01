L'Inter è nel mirino, ma non solo i nerazzurri. Il Napoli pensa al campo e anche al mercato. Come conferma il Corriere dello Sport , i partenopei sono convinti di poter strappare all'Angers il centrocampista Azzedine Ounahi , talento marocchino esploso al Mondiale in Qatar e che piace anche ai nerazzurri. La trattativa è partita, in corsa anche Leicester e Marsiglia.

"Il Napoli vorrebbe dialogare pure immediatamente, chiudere l’affare Ounahi con l’Angers, poi lasciarlo in prestito ai francesi, ritrovarselo in organico per la prossima stagione, quando altre scelte poi andranno fatte: Ndombele, a esempio, è un prestito del Tottenham che richiederà un investimento cospicuo; e Demme, tra sei mesi, potrebbe avere voglia di rimettersi in discussione altrove. Si possono aprire varchi, oppure no, che hanno indirizzato il Napoli a spingersi verso Angers: la strada è affollata, Leicester e Olympique percorrono lo stesso sentiero. Ed il mercato è appena partito, ma già si sente il rumore dei soldi", spiega il quotidiano romano. Venti milioni potrebbero non bastare.