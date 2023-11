A causa di una lieve frattura leggermente scomposta della X costa rimediata in Juve-Cagliari sabato sera, Manuel Locatelli ha dovuto alzare bandiera bianca non potendo di conseguenza rispondere alla convocazione della Nazionale italiana in vista delle sfide con Macedonia del Nord e Ucraina che scriveranno il destino degli azzurri verso Euro 2024. Una notizia dura da incassare per il centrocampista bianconero, come si può leggere dal breve messaggio postato all'interno delle Instagram Stories: "In un periodo molto positivo devo accettare questo infortunio. Saltare queste partite decisive mi fa ancora più male. Cercherò di tornare il prima possibile", ha scritto l'ex Sassuolo.

Che proverà a rimettersi a disposizione di Massimiliano Allegri per il derby d'Italia con l'Inter, in programma dopo la sosta, domenica 26 novembre.