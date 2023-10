"Siamo in difficoltà, ci sono giocatori che non giocano da tanto e altri che giocano sempre. Mancini, Ndicka, Cristante, Lukaku praticamente giocano ogni minuto di ogni partita e quindi l’intensità si è abbassata… per questo si è abbassato il ritmo nel secondo tempo. Ma abbiamo gestito bene" ha detto José Mourinho a Sky Sport dopo la vittoria di questa sera in Europa League contro lo Slavia Praga.

Rivedremo El Shaarawy e Lukaku contro l’Inter e nel futuro?

“Abbiamo messo questa coppia anche a Tiraspol lasciando Belotti fuori. Domenica in campo andranno due squadre completamente diverse. Ce n'è una che vanta due squadre, di cui una che ha riposato dopo aver giocato martedì, che ha due giocatori per posizione e ha tanta benzina e un'altra che è in difficoltà. Oggi volevo fare un cambio, guardavo giù e vedevo solo giovani che si riscaldavano, è dura. Una nuova esperienza per me".

Dovrà gestire i momenti di Lukaku adesso in vista dell'Inter?

"No. Dovrà solo riposare. Io non ho giocato e andrò direttamente a Trigoria, dove domani ci sarà allenamento. Lui, invece, che ha giocato deve riposare. È l'unica cosa che deve fare dopo una super partita, riposare come tutti gli altri. Quando Cristante mi sembrava si fosse fatto male, ero completamente disperato. Sono sicuro che il mio collega Simone Inzaghi quando vede un giocatore infortunato non è un dramma per lui, per me ogni piccolo problema è un dramma".