"Dobbiamo lavorare duro, ma ci sentiamo coraggiosi per questo derby. Abbiamo lavorato bene, ci sentiamo bene dopo gli allenamenti fatti in settimana". Lo dice Christian Pulisic, raggiunto da DAZN a pochi minuti da Inter-Milan: "Il rischio di perdere il settimo derby di fila? No, non è importante - aggiunge l'americano -. Ogni gara contro l'Inter ci dà stimolo, vogliamo spingere per portare a casa un risultato positivo".