Santiago Gimenez, attaccante del Milan, si prepara per il rush finale di stagione. A partire dalla sfida di campionato contro il Napoli di questo weekend e dalla vicina semifinale di Coppa Italia. "Non dobbiamo guardare la classifica. Pensiamo solo a vincere partita per partita. Come la Coppa Italia. Non vedo l’ora di giocare il derby, sono ansioso", dice al Corriere della Sera.

"La vittoria in Nations League? Vincere aiuta a vincere. Ora però un titolo lo voglio col Milan. Sono qui per questo", aggiunge l'attaccante messicano.