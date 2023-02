"Non mi piace parlare di luci della ribalta, ho passato un periodo su cui non voglio intrattenermi oltre e sono contento che il mister mi abbia dato queste possibilità. Sono un calciatore del Lecce e sono contento di giocare con questa maglia e onorarla". Lo ha detto Alessandro Tuia , difensore del Lecce, dopo il ko interno con il Sassuolo.

"Bisogna avere sempre entusiasmo e non dimenticare il percorso svolto fino a oggi, lavorare sugli errori commessi - si legge su leccenews24.it -. Lavorerò molto per giocare, il mio obiettivo è quello di fare bene in settimana per mettere in difficoltà l’allenatore". Proprio il Lecce sarà il prossimo avversario dell'Inter in campionato.