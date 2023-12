Prima di Atletico Madrid-Lazio, Angelo Fabiani, direttore sportivo dei biancocelesti, fa il pompiere spiegando così il significato delle parole di Maurizio Sarri che ieri aveva parlato di 'ambiente devastante': "Tutto il mondo è paese - le sue parole a Sportmediaset -. Le pressioni ci sono in ogni città e club, credo Maurizio abbia voluto alzarla in vista del match e che non l'avesse con nessuno in particolare. Sono quei giochini da mestierante che ogni tanto tira fuori".

Soffermandosi con Sky Sport, Fabiani ha aggiunto che la Lazio deve provare a entrare nelle prime 4 in campionato: "Questo rimane l'obiettivo principale, dobbiamo prestare attenzione perché abbiamo lasciato tanti punti per strada. E' una cosa normale perché giochiamo ogni tre giorni, cercheremo di colmare il gap che ci divide dalla zona Champions".