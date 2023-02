In vista del posticipo di questa sera tra Sampdoria e Inter in programma al Ferraris, i colleghi di Sky Sport, presenti a Genova, ci aggiornano sulle probabili scelte di Dejan Stankovic che questa sera sotto gli occhi del suo pubblico affronterà la sua ex squadra alla quale vorrà complicare la vita il più possibile e tentare di ritrovare i tre punti. Tante assenze per la squadra padrona di casa che quasi sicuramente farà a meno di Fabio Quagliarella, almeno dal primo momento, che partirà dalla panchina. Di seguito la bozza di formazione dei doriani rivelata dall'emittente satellitare.