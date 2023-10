Per la sfida contro il Monza, in corso in questi minuti, José Mourinho ha deciso di affidarsi alla coppia d'attacco Lukaku-Belotti. Una scelta che il tecnico della Roma potrebbe replicare anche sabato prossimo a San Siro, quando si ritroverà davanti la sua ex Inter: secondo Sky Sport, infatti, il recupero di Paulo Dybala dall'infortunio non è imminente, con la Joya che salterà anche la trasferta di Milano. Il suo obiettivo è tornare in piena forma per il derby del 12 novembre, stessa data del possibile rientro di Lorenzo Pellegrini.