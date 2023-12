Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha parlato a Sky Sport dopo il pari contro l'Inter: "Mi sono quasi commosso per la prova della squadra. A tratti è stata sontuosa, fare una gara del genere significa che abbiamo dei valori anche a livello umano. Il merito è per come i ragazzi lavorano durante la settimana. A parte De Winter e Martin, stasera il gruppo era quello dell'anno scorso. Una situazione costruita da lontano, sono felice".

"Dragusin? Spero non ce lo portino via. E' un giocatore importante, conosciamo il suo valore e le sue qualità. Mi auguro la società riesca a fare il sacrificio di tenerlo, ma capirei anche se non potesse farlo. Anche con lui abbiamo fatto un percorso importante. Continuiamo a lavorare con la stessa mentalità, lo stesso entusiasmo e la stessa armonia. La società sa quello che penso, vedremo nei prossimi giorni".

Su Messias e Retegui: "Non sono ancora al top della condizione. So benissimo che Messias non ama giocare in quel ruolo, ma gli ho chiesto disponibilità facendo vedere cose importanti. Quella posizione è un'ipotesi, può giocare anche dentro il campo e da seconda punta. Con Malinovskiy stiamo lavorando in posizione più arretrata. Albert e Retegui hanno giocato poco insieme. Ekuban ha fatto una prova strepitosa, sono contento anche per Martin".