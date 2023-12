"Sapevamo che era una partita difficile". Esordisce così Felipe Anderson quando raggiunto da TNT Sports dopo il triplice fischio di Atletico Madrid-Lazio, match di Champions League che anticipa la sfida di campionato tra i biancocelesti e l'Inter: "Abbiamo creato alcune occasioni, almeno due o tre chiare nel primo tempo e altre tre nel secondo. Purtroppo non abbiamo preso il primo posto, ma siamo felici di aver centrato la qualificazione. Era il nostro obiettivo principale, adesso lavoriamo per migliorarci e per essere pronti ad affrontare grandi squadre", le parole del brasiliano.