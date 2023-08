Nel pre-partita di Cagliari-Inter, il direttore sportivo dei sardi Nereo Bonato si intrattiene pochi minuti ai microfoni di DAZN: "Per noi è stato un mercato difficile, volevamo confermare il gruppo integrandolo con elementi di categopria che alzassero il livello, facendo un mix tra giovani ed esperti per costruire qualcosa che duri nel tempo. Petagna? Per completare il mercato serve l'attaccante, Petagna è un nome che abbiamo seguito. Vedremo negli ultimi giorni di mercato se si concretizzerà.

Siamo soddisfatti di questo percorso e di quello che abbiamo fatto finora, andremo a completare come riterremo opportuno. Abbiamo investito su profili giovani con prospettiva, come Souleymana o Prati, accanto a giocatori d'esperienza che già c'erano. Penso che realtà come il Cagliari debbano fare questo percorso per creare entusiasmo e dare sostenibilità economica".