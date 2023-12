L'Atletico Madrid, prossimo rivale dell'Inter in Champions League, guarda in Italia per il mercato. Come riportato da TMW, il ds dei colchoneros Andrea Berta è stato avvistato allo stadio Mario Rigamonti di Brescia per seguire la sfida fra i padroni di casa e il Brescia. Possibile che si tratti di una visita di piacere, visto che Berta è nativo di Brescia ed è stato ds del Carpenedolo, ma non è dea escludere un interesse per Adrian Bernabé, centrocampista spagnolo del Parma in scadenza a giugno e che fa gola a molti club di prima fascia.