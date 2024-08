Mateo Retegui non riesce a sorridere dopo aver realizzato il suo terzo gol in campionato in due partite con la maglia dell'Atalanta, battuta in rimonta dal Torino: "Sono triste per la sconfitta, l'importante è la squadra - le parole dell'attaccante della nazionale italiana ai canali ufficiali della Dea -. Meritavamo di più, abbiamo fatto una grande partita. Continuiamo così, a testa alta. Ora penseremo all'Inter: dobbiamo vincere".