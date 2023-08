In attesa di ospitare l'Inter mercoledì in un'amichevole di prestigio, il Red Bull Salisburgo ottiene la sua seconda vittoria in due giornate di campionato austriaco: la formazione allenata da Gerhard Struber ha superato per 3-0 il WSG Tirol, grazie alla doppietta firmata da Karim Konaté e al gol in pieno recupero di Nene Dorgeles.