Quando ha preso il pallone ha portato la calma all'intero ambiente. Quel pallone preparatorio al tiro dal dischetto pesava tanto. Lautaro Martinez l'ha consegnato a Calhanoglu, il primo passo per la rimonta nerazzurra a Udine. Il Toro commenta così a caldo sui social i tre punti importantissimi in terra friulana: "Vittoria sofferta, Vittoria da grande squadra, Vittoria che ci porta ancora più vicino dal nostro obiettivo. Grazie tifosi come sempre".