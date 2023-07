La trattativa per l'acquisto di Anatolij Trubin rischia di diventare una telenovela e il portiere ci sta mettendo del suo per alimentarla. Nei giorni scorsi ha commentato con l'emoji degli occhi aperti ad alcuni post riguardanti il suo possibile futuro all'Inter, oggi ha messo un like su Instagram al video di lancio della maglia home per la stagione appena cominciata. Chissà che non riesca ad indossare la versione per i portieri...