Separati per qualche settimana per una buona causa, chi per provare a vincere l'Europeo con la Francia chi per fare bis in Copa America con l'Argentina, Marcus Thuram e Lautaro Martinez da agosto torneranno a formare la ThuLa, la coppia che ha incantato i tifosi trascinando l'Inter nella cavalcata verso lo scudetto della seconda stella.

Intanto, Tikus mostra scherzosamente dei segnali di gelosia verso Lautaro Martinez, che negli Stati Uniti ha scelto un altro partner sportivo, il migliore su piazza, ovvero Lionel Messi: "Non mi hai abbracciato mai così tanto", ha scritto l'ex Gladbach su Instagram sotto una foto che ritrae il Toro mentre stringe a sé la Pulce dopo un gol.