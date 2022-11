"Continuiamo a lavorare". Dal suo profilo Instagram, Milan Skriniar indica la via alla sua Slovacchia, all'indomani del match pareggiato con il Montenegro, un 2-2 beffa per la squadra di Francesco Calzona, raggiunta in pieno recupero su calcio di rigore dopo essersi trovata sopra di due gol al mninuto 47'. "Vogliamo fare bene, ma mi interessa anche il risulato: entrambe le cose sono importanti", aveva detto l'interista, capitano della sua selezione, alla vigilia del test.