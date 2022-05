Un video-selfie sotto la Curva Nord nerazzurra all'Olimpico di Roma. Il giorno dopo la notte magica in cui l'Inter ha conquistato la Coppa Italia battendo la Juve 4-2 ai supplementari, l'attaccante cileno ha pubblicato questo momento di pura euforia per celebrare il suo terzo trionfo personale in nerazzurro. "Ci sono voluti 11 anni per vincere la Coppa Italia", ha scritto su Instagram El Niño Maravilla, sottolineando l'importanza dell'impresa compiuta dalla squadra di Simone Inzaghi.