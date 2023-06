Ivan Perisic, in occasione di Olanda-Croazia (semifinale delle Final Four di Nations League), ha potuto riabbracciare Denzel Dumfries. Il croato ha preso sotto la sua ala protettiva l'esterno olandese dopo il suo passaggio dal Psv all'Inter nell'estate del 2021. Un legame che non si è spezzato nonostante il trasferimento di Perisic al Tottenham. Il croato oggi si è allenato in sala pesi indossando la maglia dell'ex compagno di squadra, scatenando la tifoseria nerazzurra e chi sopratutto sogna un suo ritorno a Milano.