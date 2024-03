Benjamin Pavard è pronto a lottare di nuovo per l'Inter. Dopo la giornata di totale riposo in quel di Bologna, il francese ritroverà la maglia da titolare nell'ottavo di ritorno di Champions League contro l'Atletico Madrid. Un appuntamento a cui Benji arriva particolarmente carico: la scritta "Amala" e i due cuori nerazzurri vanno ad arricchire il post pubblicato su Instagram che lo vede in ispezione sul prato del Cívitas Metropolitano.