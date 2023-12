Attraverso i propri social, come di consueto capitan Lautaro Martinez ha commentato il risultato della sua Inter, oggi vittoriosa contro la Lazio all'Olimpico: "Partita molto impegnativa ma ancora una volta come squadra, chi gioca, chi entra e chi è in panchina, abbiamo dato tutto per portare a Milano questi 3 punti importanti per il nostro percorso verso i nostri obiettivi", con il Toro che in chiusura ha dedicato un pensiero anche alle vittime della tempesta che a Bahia Blanca ha provocato ben 13 vittime.