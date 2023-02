È stata una serata densa di soddisfazioni per l’Argentina, che si è portata a casa tre premi prestigiosi al FIFA The Best. Emiliano Martinez è stato infatti premiato come miglior portiere, Lionel Scaloni si è portato a casa il premio per il miglior allenatore mentre Lionel Messi è stato insignito del riconoscimento più prestigioso, quello al miglior giocatore dell’annata. Sui social, il loro connazionale Lautaro Martinez ha dedicato una storia a ognuno.