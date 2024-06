L'Argentina scalda i motori in vista della Copa America 2024, dove sarà chiamata a difendere il titolo vinto nel 2021. Nella notte italiana, la Nazionale campione del mondo si è imposta 1-0 contro l'Ecuador nella prima delle due prove generali verso il torneo che si giocherà negli States dal 20 giugno al 14 luglio: "Forza Argentina, continuiamo a prepararci per l'inizio della Copa America tutti uniti e positivi", ha scritto su Instagram Lautaro Martinez, in campo per 56' al Soldier Field di Chicago.