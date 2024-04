Dopo il premio consegnato ieri prima del fischio d'inizio di Inter-Cagliari a Samir Handanovic per le 455 presenze in nerazzurro, non sono tardati i commenti degli ex compagni che hanno omaggiato la carriera dell'ex portiere interista. Nicolò Barella, ieri in campo con la fascia da capitano al braccio, ha celebrato lo sloveno. "Sarma" scrive il 23 di Inzaghi nella didascalia a corredo della foto che ritrae Handa, pubblicata su Instagram, dove poi aggiunge: "Leggenda nerazzurra".