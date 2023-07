Le divergenze avute in campo sono ormai appianate. Tutti ricordano la rissa di pochi mesi fa tra Samir Handanovic e Juan Cuadrado dopo Juventus-Inter, match che portò alla discussa espulsione di Romelu Lukaku. L'estremo difensore era arrivato quasi alle mani con l'esterno colombiano, quindi tutto faceva pensare al fatto che i due non si fossero lasciati in buoni rapporti. Invece tra i commenti sotto al post dell'addio all'Inter del portiere sloveno c'è proprio quello dell'ormai ex Juventus. I due tra l'altro avevano giocato insieme ai tempi dell'Udinese.