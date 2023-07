Sono tanti i rumors di mercato che vedono il futuro di Robin Gosens lontano dall'Inter. Una vociferata separazione della quale si parla con particolare insistenza nell'ultimo periodo visto l'interesse del Wolfsburg, fortemente intenzionato a riportare l'ex Atalanta in Germania. Voci che però non sembrano scalfire la dedizione del diretto interessato che proprio oggi, in occasione del rientro ad Appiano Gentile, si ri-presenta così ai tifosi nerazzurri su Instagram: "Nuova stagione, stessa passione per il gioco e ancora più fame di migliorare e di mettere tutto in campo ogni giorno".