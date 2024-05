Serata sfortunata per Davide Frattesi, che ha avuto almeno tre enormi occasioni per trovare il gol da aggiungere all'assist per il 2-2 di Marko Arnautovic ieri sera contro il Verona. Al centrocampista nerazzurro è andata male perché di fronte si è trovato Simone Perilli, secondo portiere degli scaligeri, autentico muro soprattutto nel secondo tempo.

E Frattesi ha voluto esprimere, con tanto umorismo, le sue sensazioni attraverso una storia su Instagram, pubblicando una foto dell'estremo difensore e taggandolo, con la frase: "Non riesco a dormire stanotte, ho gli incubi“ accompagnato da smile.