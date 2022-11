Attraverso i propri canali social, Edin Dzeko ha voluto dedicare un pensiero alla propria patria nel giorno in cui la Bosnia-Erzegovina festeggia la festa nazionale della repubblica. "Lo Stato non è qualcosa a se stante, lo Stato siamo tutti noi che amiamo la Bosnia-Erzegovina, e quindi, a tutte le persone oneste e brave che portano la Bosnia-Erzegovina nel cuore, auguro una buona giornata della repubblica! Il nostro Paese non sarà perfetto, ma è uno e solo per me! Ti amo Bosnia-Erzegovina".