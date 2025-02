Il gol nel derby non è servito a portare a casa i tre punti, ma Stefan De Vrij si gode comunque il sigillo. Protagonista fin qui di una grandissima stagione, il difensore olandese analizza così sui social la sfida contro il Milan conclusasi sull’1-1 nonostante una mole incredibile di occasioni di marca nerazzurra:

"Un solo obiettivo: dare tutto per questi colori”, le parole del calciatore che tiene l'Inter in corsa per il titolo, anche se l'1-1 di stasera della Roma contro il Napoli alimenta i rimpianti per la mancata vittoria nella stracittadina.