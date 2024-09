Ancora una medaglia per l'Italia e ancora una anche per Carlotta Gilli che dopo il successo nei 100 farfalla S13, trionfa anche nei 200 metri misti SM13, aggiungendo al medagliere azzurro il nono oro. "Nono oro per l'Italia! Carlotta Gilli trionfa nei 200 metri misti SM13 dopo una grandissima gara e conquista il suo secondo oro" si legge nel tweet di congratulazioni rivolte all'atleta italiana dall'Inter.

