Dopo aver fatto spopolare a mo' di tormentone nel mondo interista la canzone "Made in Romania", diventata famosa per il singolare balletto sulle note della composizione di Ionut Cercel, Hakan Calhanoglu incontra "finalmente" - come ci tiene a sottolineare l'interista - i Kalin Brothers, i due fratelli diventati popolarissimi su Tik Tok per il balletto tanto caro nello spogliatoio dei campioni d'Italia, dove nelle ultime settimane è stato replicato praticamente all'infinito. Per l'occasione, il centrocampista nerazzurro, fresco di seconda stella anche sul braccio (tatuaggio nuovo di zecca), si è dilettato a girare un video social che lo ritrae mentre il trio ha improvvisato tanto di coreografia con San Siro alle spalle sulle note del famoso 'Iali iali iali'.