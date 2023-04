Hakan Calhanoglu festeggia il passaggio del turno dell'Inter alle semifinali di Champions League con un messaggio sui propri social network che sa di sfida ai rivali cittadini, a quel Milan i cui ha giocato per diversi anni e dal quale è andato via a parametro zero ricevendo improperi vari sia dai tifosi milanisti che dagli stessi ex compagni di squadra. "Non abbiamo ancora finito", scrive il centrocampista turco, da poco tornato a disposizione dopo un infortunio.