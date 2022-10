"Ciao Nicolò, ti aspetto in pista per fare un giro in formula Uno". Era l'invito del pilota della Ferrari Charles Leclerc a Nicolò Barella, nascosto in un video condiviso dall'Inter e Sky Sport. Oggi la risposta del 23 interista attraverso i canali social del club nerazzurro: "Ciao Charles, grazie mille per l'invito. Logicamente accetto. Ti mando un grandissimo abbraccio e, quando vorrai, ti aspettiamo qui da noi per fare due tiri. Ti abbiamo visto che sei bravo...".